Assemblea Generale Onu fischi per Netanyahu | delegati lasciano l' aula

Fischi per il premier israeliano Benjamin Netanyahu all’ Assemblea generale delle Nazioni unite. Netanyahu è stato duramente contestato quando è salito sul podio per iniziare il suo intervento: diversi delegati hanno lasciato l’aula. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

