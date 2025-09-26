Assemblea Generale Onu fischi per Netanyahu | delegati lasciano l' aula

26 set 2025

Fischi per il premier israeliano Benjamin Netanyahu all’ Assemblea generale delle Nazioni unite. Netanyahu è stato duramente contestato quando è salito sul podio per iniziare il suo intervento: diversi delegati hanno lasciato l’aula. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

