Assemblea del decennale della fondazione di Rete Pmi Romagna tracciato il bilancio

Una platea di quasi 150 persone ha gremito il teatro di Villa Torlonia per celebrare il decimo anniversario dalla nascita di Rete Pmi Romagna. L’occasione è stata contraddistinta dall’intervento del Presidente Luca Bettini, che ha guidato con entusiasmo e partecipazione il momento centrale della. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it