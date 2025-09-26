Assemblea degli Azionisti Juventus 2025 ufficiale | quando si terra l’appuntamento all’Allianz Stadium La data nel comunicato del club

Assemblea degli Azionisti Juventus 2025: quando andrà in scena l’appuntamento all’Allianz Stadium. Data e orario ufficiali nel comunicato del club. Una data da segnare in rosso sul calendario, un appuntamento importante per la Juventus. Il club bianconero ha ufficializzato la data della prossima Assemblea degli Azionisti: si terrà il 7 novembre 2025, nella prestigiosa cornice dell’Allianz Stadium. Sul tavolo, tra i vari punti all’ordine del giorno, ci sarà la discussione e la votazione sul nuovo, importante aumento di capitale. Appuntamento al 7 novembre: sul tavolo l’aumento di capitale. Dopo l’annuncio dei giorni scorsi, si entra nella fase operativa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

