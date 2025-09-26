Assegno divorzile unioni civili equiparate ai matrimoni | cosa ha stabilito la Cassazione
Roma, 26 settembre 2025 – La Prima sezione civile della Cassazione, con un’ordinanza depositata la settimana scorsa, ha fissato il principio secondo il quale i criteri dell’ assegno divorzile si applicano anche allo scioglimento delle unioni civili: stesso perimetro, stessi presupposti (funzione assistenziale e soprattutto perequativo-compensativa, legata ai sacrifici e ai contributi dati alla vita comune). In concreto, il partner economicamente più debole di un’unione civile potrà chiedere un assegno sul modello di quello divorzile, se ne ricorrono i requisiti. Unioni civili e unioni di fatto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
