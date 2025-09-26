Asse Mediano in 4 rapinano gli automobilisti bloccati nel traffico | caccia alla banda

Teleclubitalia.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Allarme rapine sull’Asse Mediano. Serata di terrore con rapine a raffica. BMW assaltata da 4 banditi in moto. A denunciare l’ennesimo episodio di violenza al deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli un cittadino che è riuscito a filmare parzialmente l’aggressione subita da un veicolo fermo in coda. Asse Mediano, in 4 rapinano gli automobilisti bloccati . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

asse mediano in 4 rapinano gli automobilisti bloccati nel traffico caccia alla banda

© Teleclubitalia.it - Asse Mediano, in 4 rapinano gli automobilisti bloccati nel traffico: caccia alla banda

In questa notizia si parla di: asse - mediano

