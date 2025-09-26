Assalto a tre dipendenti del Bologna Calcio Daspo per quattro ultrà della Pieffe 2.015 | per due stangata di dieci anni
Il personale della Divisione anticrimine della Polizia di Stato ha notificato giovedì i quattro Daspo emessi dal questore di Parma nei confronti di quattro tifosi dell'Unieuro Forlì, tutti di età compresa tra i 44 e i 52 anni, accusati di rapina aggravata in concorso. L’episodio di violenza. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Da un mese la famiglia non ha notizie di David Di Gleria, 48enne di Paularo. Per le autorità di Kiev è «disperso in azione». Si è arruolato nella Brigata d'assalto Azov, impegnata nell'Oblast di Lugansk - facebook.com Vai su Facebook
Il comune di Bologna darà pipe sterili alle persone dipendenti dal crack - Il comune di Bologna ha detto di voler distribuire pipe sterili monouso alle persone che fanno uso di crack. Scrive ilpost.it
Tentato omicidio in un parco a Bologna, arrestate tre persone - Gli investigatori della squadra Mobile di Bologna hanno rintracciato tre degli otto destinatari della misura cautelare in carcere emessa per il tentato omicidio ai danni di un 20enne tunisino avvenuto ... Lo riporta ansa.it