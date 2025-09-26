ASPI e Uil insieme per la sicurezza nei cantieri
Firenze, 26 set. (askanews) - Autostrade per l'Italia e Uil insieme per promuovere la sicurezza nei cantieri. Una delegazione del sindacato e di giovani lavoratori ha visitato la nuova galleria San Donato, in costruzione sull'A1 tra Firenze Sud e Incisa, nell'ambito del progetto di ampliamento della terza corsia. Un'opera ingegneristicamente complessa, che vede impegnate circa 300 maestranze e che rappresenta un modello sia per le tecniche costruttive sia per gli standard di tutela dei lavoratori. Nel cantiere trovano applicazione strumenti innovativi, a partire dalla "Stop Work Authority", che riconosce a ogni addetto il diritto e il dovere di fermare le attività quando percepisce rischi per sé o per i colleghi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
