Asp 1.500 prestazioni gratuite in 48 ore tra Altavilla e Capaci | prossima tappa a Trappeto
È in programma dalle 10 alle 16.30 di martedì prossimo (30 settembre) in piazza Falcone e Borsellino a Trappeto l’open day itinerante dell’Asp.I cittadini potranno sottoporsi a tutta una serie di screening gratuiti, vaccinazioni, attività di prevenzione e informazione, fra cui: screening del. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: prestazioni - gratuite
La prevenzione protagonista a Polizzi Generosa: 436 prestazioni gratuite con l'open day dell'Asp
Visite gratuite dell'Asp a Capaci, in poco più di 6 ore garantite oltre 650 prestazioni
Capaci, successo per l’Open Day Itinerante dell’Asp: 664 prestazioni gratuite in una sola giornata Capaci ha risposto con grande partecipazione all’Open Day itinerante della prevenzione promosso dall’Asp di Palermo in collaborazione con il Comune e la Pri - facebook.com Vai su Facebook
In occasione della Giornata Mondiale del Cuore, il 27 settembre l’Ospedale Niguarda organizza un open day con screening e prestazioni gratuite, con l'obiettivo di prevenire le malattie cardiovascolari. https://ospedaleniguarda.it/news/leggi/27-settembre-giorn - X Vai su X
Open day ad Altavilla Micilia, 901 prestazioni in un giorno - L'Open day Itinerante della prevenzione dell'Asp di Palermo continua a crescere e a registrare numeri record. Riporta ansa.it
Asp di Palermo, tappa con 664 prestazioni per l’Open day itinerante - Grande successo a Capaci per l'iniziativa promossa dall'Asp di Palermo con il Comune e la I Circoscrizione del Distretto Lions 108Yb Sicilia ... Secondo insanitas.it