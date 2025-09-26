Asp 1.500 prestazioni gratuite in 48 ore tra Altavilla e Capaci | prossima tappa a Trappeto

È in programma dalle 10 alle 16.30 di martedì prossimo (30 settembre) in piazza Falcone e Borsellino a Trappeto l’open day itinerante dell’Asp.I cittadini potranno sottoporsi a tutta una serie di screening gratuiti, vaccinazioni, attività di prevenzione e informazione, fra cui: screening del. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

