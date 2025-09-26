Asm Terni niente rinnovo del contratto per due lavoratori precari | la critica della Cgil

“Esprimiamo grande disagio e amarezza per la mancata proroga dei contratti, specialmente dopo le rassicurazioni ricevute dall’azienda, fin dal mese di luglio, relative al mantenimento dell’attuale quadro organico delle risorse umane, fino alla fine dell’anno”. È quanto affermano i segretari. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

In questa notizia si parla di: terni - rinnovo

Acciai Speciali Terni, autunno ‘caldo’: rinnovo del contratto ed elezioni. Gli scenari

Terni, rigettata la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno: rimpatriato trentunenne condannato per tentato omicidio

#Ospedale #Terni, #ristorazione: #rinnovo per #Cirfood-#Authentica. Spesa annua da 2,6 milioni di euro - X Vai su X

ChatGPT ha detto: Prima giornata a Terni per Claudia Rizzo, nuova presidente della Ternana e prima donna al vertice del club in cento anni di storia. La giovane imprenditrice ha iniziato il tour con le visite ai centri sportivi comunali, tra cui Gabelletta e il camp - facebook.com Vai su Facebook

Sanità, rinnovo contratto e aumenti per 150 euro mensili. Cgil: "Lavoratori svenduti" - Il nuovo contratto del comparto Sanità è stato firmato oggi dai sindacati all'Aran, con l'eccezione di Cgil e Uil. Da tg24.sky.it

Rinnovo contratti enti locali, aumenti per 480mila dipendenti: cosa sappiamo - L'Aran ha presentato una nuova bozza del contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto delle Funzioni locali relativo al triennio 2022- Lo riporta tg24.sky.it