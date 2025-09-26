Asilo nido Noi con i bambini arriva l' annucio | rimarrà aperto anche per l' anno scolastico 2025 26

Reggiotoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo mesi di incertezze, scongiurata la chiusura dell'asilo nido "Noi con i Bambini" di San Roberto, che vede come ente capofila nella conduzione la Cooperativa Libero Nocera.È arrivata finalmente la buona notizia: la scuola rimarrà aperta anche per l'anno scolastico 202526. Una notizia, che. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: asilo - nido

Nuovo asilo nido a Fiumicino, l’Amministrazione chiarisce documenti alla mano

“Caldo insopportabile all’asilo nido. Bimbi stremati, così non dormono”

Maltrattamenti all’asilo nido, un’altra condanna al risarcimento: 10mila euro al padre di un bimbo

asilo nido bambini arrivaAsilo nido intercomunale per il Canavese: tre comuni uniscono le forze per sostenere le famiglie - Grazie ai fondi del PNRR e al Bonus Asilo Nido nascerà una nuova struttura capace di accogliere 24 bambini, con tariffe agevolate per i residenti ... Come scrive giornalelavoce.it

asilo nido bambini arrivaBonus asilo nido: cosa cambia per le famiglie secondo la nuova circolare INPS - Importanti novità per i genitori con bambini sotto i tre anni: dal 2026 il Bonus asilo nido cambierà volto. Riporta ilfattovesuviano.it

Cerca Video su questo argomento: Asilo Nido Bambini Arriva