Asili Nido Il Tribunale condanna il Comune di Taranto

Tarantini Time Quotidiano Dal 2018 ad oggi lavoro non pagato per gli educatori degli asili nido comunali L’art. 87 del contratto nazionale sulle funzioni locali parla chiaro: il personale educativo dei servizi per l’infanzia, in rapporto diretto con i bambini hanno una prestazione di lavoro fissata in trenta ore settimanali. Un orario articolaro destinato a coprire l’intero arco di apertura degli asili nido, più 5 ore destinate ad attività extradidattiche e integrative. Fin qui la legge. Ma a Taranto, per anni, gli educatori degli asili nido comunali hanno sempre lavorato un’ora in più. A scoprirlo, dopo le denunce di alcune lavoratrici del settore, è stata la Funzione Pubblica CGIL, che ieri, grazie a un’azione legale perseguita dall’avvocato Luca Bosco, è riuscita a farsi riconoscere diritti e spettanze retributive dal Tribunale di Taranto. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

