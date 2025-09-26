Asi il nuovo presidente | Liberare quante più aree possibile per concretizzare nuovi investimenti

BRINDISI - Franco Gentile si è insediato da un paio di giorni alla presidenza del Consorzio Asi di Brindisi, al posto del presidente uscente, l'avvocato Vittorio Rina. Già presidente del Cna e della Camera di commercio di Brindisi e Taranto, l'imprenditore rileva le redini dell'ente in una fase. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

