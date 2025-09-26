Asfalti e segnaletica stanziato un milione di euro per sistemare le strade più trafficate e strategiche

Anconatoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FALCONARA MARITTIMA – Prenderanno avvio entro ottobre gli interventi di manutenzione straordinaria su asfalti e segnaletica stradale lungo le principali vie di Falconara, da Castelferretti a Palombina, fino alla zona industriale. L’amministrazione comunale ha inserito i lavori nel Piano delle. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: asfalti - segnaletica

Asfalti e segnaletica, gli ultimi interventio nel territorio di Bomporto

asfalti segnaletica stanziato milioneSanremo, maxi progetto da 2 milioni per asfalti e corsie ciclabili - Via Padre Semeria l’obiettivo principale, c’è anche la pista forestale della Parà ... Come scrive ilsecoloxix.it

asfalti segnaletica stanziato milioneMonza: un altro milione per i marciapiedi, quelli per le strade diventano sette - Monza ha stanziato un altro milione di euro per la sistemazione dei marciapiedi portando a 7 quelli destinati nel 2025 alla manutenzione delle strade. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Asfalti Segnaletica Stanziato Milione