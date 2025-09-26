Ascolti tv ‘La Ruota della fortuna’ vola oltre i 5 milioni di spettatori

(Adnkronos) – La fiction 'La ricetta della felicità', in onda ieri su Rai1, vince la sfida del prime time con 3.008.000 spettatori, raggiungendo il 19% di share. Medaglia d'argento per 'La Notte del cuore' di Canale 5 che ha interessato 2.308.000 spettatori, pari al 15,7% di share mentre Rai3 con 'Zucchero – Sugar Fornaciari' ha . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: ascolti - ruota

ASCOLTI TV 19 LUGLIO 2025: DALLA STRADA AL PALCO (16%), CIAO DARWIN (13,9%), IL GIALLO DI RAI2 (6,2%), RUOTA (25,2%) VS TECHE (17,7%)

ASCOLTI TV 15 AGOSTO 2025: SOTTO IL SOLE DI RICCIONE (12,7%), IL PICCOLO DIAVOLO (9,9%), L’INCONTRO TRUMP-PUTIN (8,3%), LA RUOTA GIRA ANCHE A FERRAGOSTO (26,5%)

ASCOLTI TV 14 LUGLIO 2025: LA SUPER SFIDA TRA LA RUOTA DELLA FORTUNA E LE TECHE, POI BATTITI LIVE E NOOS

ASCOLTI TV Vince il prime time #LaRicettadellaFelicità 3.008.000 19% Canale5 La Notte nel Cuore 2.308.000 15.7% perde nonostante la ruota #Ore14Sera al 5.3% Regge #AffariTuoi 4.332.000 21.9% Gira La Ruota 4.235.000 22.2% Vince #LaRuotaDella - X Vai su X

(Adnkronos) - Il duello tra La Ruota della Fortuna e Affari tuoi si rinnova negli ascolti dell'access di martedì 23 settembre. Il game show condotto da Gerry Scotti su Canale 5 ha registrato 4.958.000 telespettatori pari al 23,8% mentre su Rai1 'Affari Tuoi', con Ste - facebook.com Vai su Facebook

Ascolti tv, ‘La Ruota della fortuna’ vola oltre i 5 milioni di spettatori - La fiction 'La ricetta della felicità', in onda ieri su Rai1, vince la sfida del prime time con 3. Come scrive cn24tv.it

Ascolti Tv 25 settembre: chi ha vinto tra La Ruota della Fortuna e la partita di Pasqualone ad Affari Tuoi - Come è andata la sfida di ascolti tra il programma di Rai1 con Stefano De Martino e il game show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti, che non ha risparmiato ... Segnala fanpage.it