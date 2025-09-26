Ascolti tv ieri sera 26 settembre 2025 | da Tale e Quale Show a Tradimento da Jurassic World a Pechino Express i dati Auditel
I dati Auditel di ieri sera, venerdì 26 settembre 2025: dalle fiction ai film, dai programmi musicali a quelli culinari ai talk politici Scopriamo gli ascolti tv di ieri sera, venerdì 26 settembre 2025. Su Rai 1 ha debuttato la nuova edizione di Tale e quale show, mentre su Canale 5 è tornata. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: ascolti - ieri
Ascolti tv ieri sera 6 luglio 2025, i dati Auditel per ogni programma in prima serata, da Imma Tatarani a La notte nel cuore
Ascolti tv di ieri: Era ora (13.1%), Only You (13%) | Dati Auditel, venerdì 22 agosto 2025
Ascolti tv ieri sera 3 luglio 2025, Temptation Island 2025 debutta su Canale 5, subito un falò di confronto: i dati Auditel
Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: Scotti ancora sopra i 5 milio... - X Vai su X
#AscoltiTV Total Audience | Martedì 23 Settembre 2025. Uomini e Donne (+186K) davanti a tutti Seguono Milan-Lecce (+93K) e Il Paradiso delle Signore (+61K) nella classifica dei programmi più visti ieri in streaming su small screen - facebook.com Vai su Facebook
Ascolti tv giovedì 25 settembre: La ricetta della felicità, La notte nel cuore - Ascolti tv 25 settembre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (giovedì) | Qual è il programma più visto della serata ... Come scrive tpi.it
Ascolti tv ieri (25 settembre): Scotti ‘risponde’ a De Martino - La Ricetta della Felicità vince col 19% di share in prima serata, Canale 5 tiene con La Notte nel Cuore, Del Debbio meglio di Infante: tutti i dati Auditel ... Segnala libero.it