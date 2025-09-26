Ascolti tv i dati del 25 settembre 2025

Bene la serie della Rai. Nella serata di ieri, giovedì 25 settembre 2025, su Rai1 La Ricetta della Felicità ha portato a casa 3.008.000 spettatori pari al 19% di share. Poi, su Canale5 La Notte nel Cuore ha ottenuto 2.308.000 spettatori con uno share del 15.7%. Su Rai2 Ore 14 Sera registra 686.000 spettatori pari al 5.3%. Su Italia1 la partita di Coppa Italia – Torino-Pisa si ferma a 816.000 spettatori con il 4.5%. Su Rai3 Zucchero – Sugar Fornaciari segna 881.000 spettatori (5%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza 848.000 spettatori (6.8%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 820.000 spettatori e il 6. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Ascolti tv, i dati del 25 settembre 2025

