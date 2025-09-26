Ascolti TV | Giovedì 25 Settembre 2025 A La Ricetta della Felicità basta il 19% per vincere La Notte nel Cuore tiene 15.7% Scotti vola oltre i 5 milioni 25.7%

Nella serata di ieri, giovedì 25 settembre 2025, su Rai1 La Ricetta della Felicità ha interessato 3.008.000 spettatori pari al 19% di share. Su Canale5 La Notte nel Cuore ha conquistato 2.308.000 spettatori con uno share del 15.7%. Su Rai2 Ore 14 Sera intrattiene 686.000 spettatori pari al 5.3%. Su Italia1 la partita di Coppa Italia – Torino-Pisa incolla davanti al video 816.000 spettatori con il 4.5%. Su Rai3 Zucchero – Sugar Fornaciari segna 881.000 spettatori (5%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza 848.000 spettatori (6.8%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 820.000 spettatori e il 6. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Giovedì 25 Settembre 2025. A La Ricetta della Felicità basta il 19% per vincere, La Notte nel Cuore tiene (15.7%). Scotti vola oltre i 5 milioni (25.7%)

In questa notizia si parla di: ascolti - gioved

Ascolti TV Total Audience | Giovedì 6 Febbraio 2025. Grande Fratello dal 14.87 al 15.07% (+55K) Un Passo dal Cielo (+27K) dal 22.02% al 21.87%. Uomini e Donne leader con +112K spettatori - facebook.com Vai su Facebook

Ieri e oggi in TV — Ascolti di giovedì 18 settembre 2025: 2,5 milioni (17,9%) per la prima serata di Suzuki Jukebox – La notte delle hit; 1,4 milioni (10%) per Elodie – The Stadium Show https://ift.tt/WpNgSjO - X Vai su X

Ascolti Tv 25 settembre: chi ha vinto tra La Ruota della Fortuna e la partita di Pasqualone ad Affari Tuoi - Come è andata la sfida di ascolti tra il programma di Rai1 con Stefano De Martino e il game show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti, che non ha risparmiato ... Da fanpage.it

Ascolti tv giovedì 25 settembre: La ricetta della felicità, La notte nel cuore - Ascolti tv 25 settembre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (giovedì) | Qual è il programma più visto della serata ... Riporta tpi.it