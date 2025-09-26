Su Rai 1 sono arrivate Cristiana Capotondi e Lucia Mascino, protagoniste della fiction, La ricetta della felicità e Canale 5 ha risposto con la soap turca La notte del cuore. Ma alla fine si discute sempre e solo della sfida tra Stefano De Martino al timone di Affari Tuoi e Gerry Scotti che su Canale 5 conduce La Ruota della Fortuna. La trama de La ricetta della felicità, miniserie in 4 puntate, che ha debuttato su Rai 1 il 25 settembre, lascia col fiato sospeso. La milanese Marta Rampini (Cristiana Capotondi) sembra avere avuto tutto dalla vita: salute, benessere e, soprattutto, una famiglia meravigliosa formata dal marito Enrico (Flavio Parenti), broker finanziario di successo e compagno amorevole, e dalla figlia Greta (Nicky Passerella), giovane, bella, piena di energia. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ascolti tv del 25 settembre, Stefano De Martino e Gerry Scotti: contano solo loro