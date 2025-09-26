Ascolti TV 26 Settembre 2025 | i dati Auditel della prima serata
Ascolti TV 26 Settembre 2025 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri venerdì 26 settembre 2025. La serata televisiva del 26 Settembre 2025 ha proposto un mix di cinema, fiction, talk e intrattenimento. Rai 1 ha puntato su Tale e Quale Show ( Tutte le imitazioni della prima puntata ), mentre Canale 5 ha risposto con Tradimento, Italia 1 ha offerto Jurassic World – Il Dominio, Rete 4 e La7 hanno invece proposto talk e approfondimento con Quarto Grado e Propaganda Live. Rai 2 ha invece cambiato palinsesto in corsa, proponendo lo speciale di Ore 14 Sera sulla svolta del caso Garlasco. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
In questa notizia si parla di: ascolti - settembre
ASCOLTI TV 18 SETTEMBRE 2025: LA PRIMA DI JUKEBOX (17,9%), IL CONCERTO DI ELODIE AD APPENA IL 10%, ORE 14 SERA (5,5%), FORMIGLI (5,8%) SI AVVICINA A DEL DEBBIO (6%), TG5 (22,3%) VS TG1 (21,6%)
Ascolti tv venerdì 1 agosto: Vanina, Il diritto di contare, Settembre
Ascolti TV 1 Settembre 2025: i dati Auditel della prima serata
Gli ascolti dello sport in Tv dal 9 al 25 settembre 2025 nella rubrica (imperdibile) di @Nicola89144151 : Eurobasket, Mondiali Atletica, Serie A, Champions, F1, MotoGP con analisi e commento. #AscoltiTv - X Vai su X
Ascolti Guidati di Musica Classica Contemporanea >OPEN DAY – Sabato 27 Settembre - facebook.com Vai su Facebook
Stasera in TV: programmi di venerdì 26 settembre 2025 - 2024, dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. msn.com scrive
Ascolti tv ieri (25 settembre): Scotti ‘risponde’ a De Martino - La Ricetta della Felicità vince col 19% di share in prima serata, Canale 5 tiene con La Notte nel Cuore, Del Debbio meglio di Infante: tutti i dati Auditel ... Come scrive libero.it