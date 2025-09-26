Ascolti Tv 25 settembre | chi ha vinto tra La Ruota della Fortuna e la partita di Pasqualone ad Affari Tuoi

Fanpage.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Come è andata la sfida di ascolti tra il programma di Rai1 con Stefano De Martino e il game show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti, che non ha risparmiato Affari Tuoi di una frecciatina. Tutti i dati di giovedì 25 settembre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ascolti - settembre

ASCOLTI TV 18 SETTEMBRE 2025: LA PRIMA DI JUKEBOX (17,9%), IL CONCERTO DI ELODIE AD APPENA IL 10%, ORE 14 SERA (5,5%), FORMIGLI (5,8%) SI AVVICINA A DEL DEBBIO (6%), TG5 (22,3%) VS TG1 (21,6%)

Ascolti tv venerdì 1 agosto: Vanina, Il diritto di contare, Settembre

Ascolti TV 1 Settembre 2025: i dati Auditel della prima serata

Ascolti tv giovedì 25 settembre: La ricetta della felicità, La notte nel cuore - Ascolti tv 25 settembre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (giovedì) | Qual è il programma più visto della serata ... Riporta tpi.it

Piazzapulita: anticipazioni e ospiti 25 settembre 2025 - Il programma di approfondimento di Corrado Formigli si occuperà ancora di svariate tematiche, principalmente a sfondo politico ... Come scrive ascoltitv.it

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv 25 Settembre