Ascolti Tv 25 settembre | chi ha vinto tra La Ruota della Fortuna e la partita di Pasqualone ad Affari Tuoi
Come è andata la sfida di ascolti tra il programma di Rai1 con Stefano De Martino e il game show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti, che non ha risparmiato Affari Tuoi di una frecciatina. Tutti i dati di giovedì 25 settembre. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: ascolti - settembre
ASCOLTI TV 18 SETTEMBRE 2025: LA PRIMA DI JUKEBOX (17,9%), IL CONCERTO DI ELODIE AD APPENA IL 10%, ORE 14 SERA (5,5%), FORMIGLI (5,8%) SI AVVICINA A DEL DEBBIO (6%), TG5 (22,3%) VS TG1 (21,6%)
Ascolti tv venerdì 1 agosto: Vanina, Il diritto di contare, Settembre
Ascolti TV 1 Settembre 2025: i dati Auditel della prima serata
Ascolti Guidati di Musica Classica Contemporanea >OPEN DAY – Sabato 27 Settembre - facebook.com Vai su Facebook
Ascolti ieri 21 settembre, 'La Ruota della Fortuna' 4,4 mln, 'Affari Tuoi' 4,1 mln 'Domenica In' 1,4 mln, 'Verissimo' 1,5 mln - X Vai su X
Ascolti tv giovedì 25 settembre: La ricetta della felicità, La notte nel cuore - Ascolti tv 25 settembre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (giovedì) | Qual è il programma più visto della serata ... Riporta tpi.it
Piazzapulita: anticipazioni e ospiti 25 settembre 2025 - Il programma di approfondimento di Corrado Formigli si occuperà ancora di svariate tematiche, principalmente a sfondo politico ... Come scrive ascoltitv.it