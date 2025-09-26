AscoltAmi | 21 concerti in Stagione per l' Associazione Scarlatti di Napoli
”AscoltAmi”, è il titolo scelto dalla storica Associazione Alessandro Scarlatti di Napoli per la sua nuova stagione musicale. 21 concerti, tra il Sannazaro, l’Acacia e il Mercadante, nel programma presentato al Teatro Sannazaro di Napoli da Oreste de Divitiis e Tommaso Rossi, rispettivamente. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Associazione Scarlatti di Napoli: 21 concerti per la nuova stagione - Da Maria Grazia Schiavo a Nicolai Lugansky, dal Mozarteum di Salisburgo a Danilo Rea e poi Elio, Roberta Invernizzi e tanti altri. Segnala ilmattino.it