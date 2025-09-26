Ascoli D’Uffizi avanti fino al 2028 Il Picchio blinda il suo attaccante
Ascoli e D’Uffizi: avanti insieme fino al 2028. Momento particolarmente positivo per l’attaccante 21enne che, dopo le 4 reti segnate in questo avvio tra campionato e coppa, nella giornata di ieri ha firmato il rinnovo contrattuale con il Picchio. "L’Ascoli è un club che mi è entrato nel cuore – commenta il bianconero –. Mi sento cresciuto e maturato come uomo e come giocatore. Sento di avere una sorta di debito con la piazza dopo la brutta retrocessione di due stagioni fa, avverto l’impegno e il senso di responsabilità di dover riportare l’Ascoli dove merita insieme alla squadra. Tra il dire e il fare c’è di mezzo un campionato e siamo solo all’inizio, ma ce la metteremo tutta per restituire alla gente e al popolo bianconero quello che merita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
