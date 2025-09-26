Artrite reumatoide | attenzione ai cibi che aumentano l' infiammazione
L' artrite reumatoide è una patologia cronica autoimmune caratterizzata dall'infiammazione della membrana sinoviale delle piccole e grandi articolazioni. Ad esserne colpito è in particolar modo il sesso femminile, con un rapporto maschifemmine di 2 a 1. Generalmente il disturbo esordisce tra i 40 e i 60 anni, ma non mancano diagnosi precoci durante l'infanzia e l'adolescenza. L'artrite reumatoide spesso rende complicata la quotidianità dei pazienti. Soprattutto nelle donne essa si associa ad altre problematiche, quali la fibromialgia e le disfunzioni tiroidee. Numerosi studi nel corso degli anni hanno evidenziato come alcuni cibi siano in grado di peggiorare la sintomatologia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Artrite reumatoide, Lupus e non solo: perché il fumo fa male alla donna con malattie reumatologiche
Artrite reumatoide: attenzione ai cibi che aumentano l'infiammazione - Un'alimentazione errata è in grado di scatenare una marcata risposta infiammatoria. Secondo ilgiornale.it
Artrite reumatoide e pressione (alta) - "Diversi fattori fanno salire la pressione in chi soffre di artrite, tra cui l'infiammazione cronica, la mancanza di esercizio fisico, l'effetto negativo dei farmaci usati per trattare la malattia ... Segnala gazzetta.it