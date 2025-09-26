Artista italiano ricoverato in ospedale il dramma che preoccupa i fan
Stato di salute di James Senese, figura simbolo della musica napoletana. In un momento di grande preoccupazione per il panorama musicale italiano, si segnala che James Senese, noto artista e icona della scena partenopea, si trova attualmente in terapia intensiva a causa di una grave polmonite. Le sue condizioni sono considerate serie e i medici stanno monitorando attentamente la situazione. Un bollettino ufficiale è atteso a breve per fornire aggiornamenti più dettagliati sulla sua salute. Le circostanze del ricovero e l’evoluzione delle condizioni cliniche. Secondo le comunicazioni dell’entourage familiare, fino a poche settimane fa l’artista godeva di uno stato di salute relativamente stabile, nonostante alcune fragilità legate all’età avanzata. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
