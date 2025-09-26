Arti di strada e comunità | l’undicesima edizione di Ursino Buskers ha preso il via a Catania

Ieri pomeriggio Catania ha accolto l’energia e i colori della parata inaugurale dell’Ursino Buskers 2025: dall’ingresso di Villa Bellini fino a Piazza Federico di Svevia, centinaia di persone hanno seguito l’orchestra di percussioni Sambazita e il cast artistico del festival, dando ufficialmente. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

