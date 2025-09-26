Arteta salva Eddie Howe e Newcastle in vista di Tough Test a St James Park

2025-09-26 15:41:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Il boss dell’Arsenal Mikel Arteta afferma che non vede l’ora che arrivi il duro test a Newcastle questo fine settimana. Il capo allenatore dei Gunners ammette che St James ‘Park è una delle migliori atmosfere del paese, ma ha riaffermato il desiderio dell’Arsenal di causare un turbamento nel nord -est. Parlando nella sua conferenza stampa pre-partita, Arteta ha dichiarato: “Ho sempre elogiato il lavoro Eddie Howe E il suo staff ha fatto lì. Sono riusciti a creare una tale atmosfera a casa e una chiara identità. “Sarà un altro test difficile. 🔗 Leggi su Justcalcio.com