Arte e solidarietà nel ricordo di Aldro Alberto Lunghini | Una vicenda dolorosa che accomuna tifosi rivali

In mezzo a un mosaico di sciarpe e bandiere colorate, svetta il volto sorridente di un tifoso della Spal, condannato a rimanere eternamente giovane nella memoria di chi lo ha conosciuto. Sullo sfondo del dolore di una vicenda che ha raggiunto ormai i due decenni, l'illustratore ferrarese Alberto. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it