Arte e solidarietà nel ricordo di Aldro Alberto Lunghini | Una vicenda dolorosa che accomuna tifosi rivali
In mezzo a un mosaico di sciarpe e bandiere colorate, svetta il volto sorridente di un tifoso della Spal, condannato a rimanere eternamente giovane nella memoria di chi lo ha conosciuto. Sullo sfondo del dolore di una vicenda che ha raggiunto ormai i due decenni, l'illustratore ferrarese Alberto. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
In questa notizia si parla di: arte - solidariet
AM Terni Television. . Arte e solidarietà: presentato il calendario 2026 di "Un'idea per la Vita" - facebook.com Vai su Facebook
’Aldro’, vent’anni dopo. Il ricordo, la fiaccolata e la mostra dei ragazzi - La città ricorda Federico Aldrovandi, morto nel 2005. Da msn.com