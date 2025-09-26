Arte contro il degrado al Centro Direzionale la mostra di Dario Saetta

2anews.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AreaLab35 ospita, dal 27 settembre al 12 ottobre, la prima mostra personale del pittore contemporaneo Dario Saetta, in arte DASA. L’arte come risposta al degrado urbano. È questa la mission di AreaLab35, lo spazio creativo fondato da Fabrizio Scomparin e Stefano Nasti al Centro Direzionale di Napoli che ospita – dal 27 settembre al 12 . 🔗 Leggi su 2anews.it

arte contro il degrado al centro direzionale la mostra di dario saetta

© 2anews.it - Arte contro il degrado, al Centro Direzionale la mostra di Dario Saetta

In questa notizia si parla di: arte - degrado

Icone agatine di arte contemporanea per riqualificare aree a rischio degrado

arte contro degrado centroArte contro degrado: al Centro Direzionale prima mostra di Dasa - È questa la mission di AreaLab35, lo spazio creativo fondato da Fabrizio Scomparin e Stefano Nasti al Centro Direzionale di Napoli che ospita - Si legge su ansa.it

arte contro degrado centroArte contro il degrado: al Centro Direzionale di Napoli la prima mostra di DASA - È questa la mission di AreaLab35, lo spazio creativo fondato da Fabrizio Scomparin e Stefano Nasti al Centro Direzionale ... ilmattino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Arte Contro Degrado Centro