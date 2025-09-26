Arte Beato Angelico a Palazzo Strozzi a Firenze

A Palazzo Strozzi di Firenze si apre la grande mostra sul Beato Angelico. Due sedi, 140 opere per omaggiare il pittore. Folla di visitatori all’inaugurazione. Servizio di Caterina Dall’Olio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

