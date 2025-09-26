Arsenale di Taranto la denuncia della RSU | Straordinari non pagati da 18 mesi così si ferma la Difesa

Tarantini Time Quotidiano “Non è tollerabile investire milioni di euro in missioni internazionali e contemporaneamente negare il giusto compenso ai lavoratori civili che hanno contribuito al successo della Difesa. I dipendenti civili non sono lavoratori di serie B: il loro impegno e la loro professionalità sono fondamentali e devono essere riconosciuti.” Con queste parole, Ignazio Barbuto, coordinatore RSU dell’Arsenale di Taranto (MARINARSEN), denuncia una situazione ormai insostenibile che rischia di mettere a repentaglio le attività di una struttura chiave per la sicurezza del Paese. Da oltre diciotto mesi, infatti, il personale civile del Ministero della Difesa in servizio presso l’Arsenale aspetta di ricevere la retribuzione per ore di lavoro straordinario già effettuate. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

