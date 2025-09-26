Il sipario dei Rinnovati si apre sull’undicesima edizione del Siena Awards. Oggi alle 15 vanno in scena i Sipa Talks, l’appuntamento con i protagonisti del festival internazionale delle fotografia e delle arti grafiche, che incontrano il pubblico, raccontano la loro storia e il loro mestiere. A inaugurare il programma, sarà Esther Horvath, che racconterà le storie delle donne ricercatrici che sfidano il gelo e i confini culturali per contribuire alla scienza. Seguirà Ami Vitale, celebre fotografa e regista, che parte dalle ferite della guerra per approdare alle storie di resilienza. Alle 16 si svolgerà la tavola rotonda intitolata ‘La fotografia nel cuore della crisi’ moderata da Sarah Leen, che vedrà confrontarsi fotoreporter di primo piano come Jabin Botsford, Salwan Georges, Ziv Koren, Adrees Latif e Christopher Occhicone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Ars Lucis" videomapping in scena. Luci e colori sulla Torre del Mangia