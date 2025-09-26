Arrivano in sala due film da non perdere | la nuova opera di Anderson Una battaglia dopo l' altra e il film vincitore del Leone d’Argento a Venezia

Sempre su di giri per il troppo alcol e l’uso di droghe, l’ex rivoluzionario Bob, un tempo noto con il nome di battaglia di “Ghetto Pat” (straordinario Leonardo DiCaprio ), si trova a crescere una ragazzina ( Chase Infiniti ) senza più madre. Fino a quando le forze militari capeggiate dal truce colonnello Lockjaw ( Sean Penn ) non saranno di nuovo sulle sue tracce. Arriva in sala Una battaglia dopo l’altra, il nuovo capolavoro di Paul Thomas Anderson! L’altro film da non perdere in sala è La voce di Hind Rajab di Kaouther Ben Hania, il titolo più amato da pubblico e critica alla Mostra del Cinema di Venezia e premiato con il Leone d’Argento della Giuria. 🔗 Leggi su Amica.it

