Arriva una nuova perturbazione | porta freddo e neve sulle Alpi

Ecco come sarà il tempo a Bergamo per questo venerdì 26 settembre con le previsioni meteo di 3BMeteo. A Bergamo oggi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata, sono previsti 8mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2084m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente. Il commento Venerdì. Un’area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po’ su tutti i settori, in intensificazione serale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

