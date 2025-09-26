Arriva Rebirth | il nuovo distopico di Ilary Fox pubblicato da Ruby Ink Edizioni

Esce oggi, 26 settembre, in libreria e negli store digitali Rebirth di Ilary Fox, il nuovo romanzo distopico edito da Ruby Ink Edizioni. Un’opera intensa e visionaria che racchiude zombie, virus, apocalisse e speranza, accompagnando il lettore in un mondo dove il futuro è al tempo stesso un. 🔗 Leggi su Napolitoday.it