Arriva Rebirth | il nuovo distopico di Ilary Fox pubblicato da Ruby Ink Edizioni
Esce oggi, 26 settembre, in libreria e negli store digitali Rebirth di Ilary Fox, il nuovo romanzo distopico edito da Ruby Ink Edizioni. Un’opera intensa e visionaria che racchiude zombie, virus, apocalisse e speranza, accompagnando il lettore in un mondo dove il futuro è al tempo stesso un. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: arriva - rebirth
Mulatu Astatke arriva a Pisa! Mulatu Astatke (Official Artist Page) Mulatu Astatke è considerato il padre dell'Ethio-jazz, un genere musicale che fonde ritmi tradizionali etiopi con jazz, funk e influenze latine. Nato a Jimma, in Etiopia, Astatke viene mandato a st - facebook.com Vai su Facebook
Final Fantasy VII Remake Integrade ha finalmente una data su Xbox, arriva a gennaio - X Vai su X