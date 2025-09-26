Arriva la torcia olimpica Tappa sui Lungarni per i Giochi del 2026
La fiaccola olimpica di Milano-Cortina 2026 riscalderà il freddo inverno pisano nel corso del suo viaggio attraverso l’Italia. Il 12 dicembre, infatti, circa duecento tedofori attraverseranno il centro cittadino nell’ottica della staffetta che, in 63 giorni e lungo oltre 12mila chilometri, attraverserà la Penisola fino all’accensione del braciere dei Giochi invernali. Il percorso nazionale coinvolgerà venti regioni, 110 province e oltre diecimila tedofori, in un itinerario pensato per toccare città e luoghi rappresentativi del Paese, a vent’anni di distanza dall’ultima edizione italiana delle Olimpiadi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
