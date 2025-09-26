Arriva la Giornata nazionale del silenzio | Migliora cervello emozioni e relazioni

L'intramontabile brano dei Simon & Garfunkel "The sound of silence" descrive l'apatia sociale e l'alienazione dell'uomo odierno, contraddistinto dall'incapacità di comunicare in modo reale. Un "suono del silenzio", dove le parole sono scambiate ma senza ascolto reciproco. La canzone del noto duo. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: arriva - giornata

Mercatini, arriva il nuovo sistema che permette agli ambulanti di pagare il posto per una sola giornata

Trump annuncia: "Dal primo agosto dazi del 35% al Canada" | In giornata arriva la lettera anche all'Ue

Calciomercato Milan, arriva Modric: tutto il programma della sua giornata

Arriva a Cles, il prossimo 4 ottobre, la Giornata del Contemporaneo, con un ricordo speciale per l’artista clesiano Silvano Nebl (1934-1991) - facebook.com Vai su Facebook

Pio esposito svirgola una ciabattata che arriva nella troposfera, i telecronisti: - X Vai su X

Alla Camera presentati la proposta di legge per la Giornata del Silenzio e il libro “Io sono energia” - È l’obiettivo della proposta di legge a firma del vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, con i ... Come scrive msn.com

Fi, Mulè chiede di istituire 'la giornata del silenzio': "Troppo rumore compromette nostre capacità" - Fare del 17 settembre, data in cui la tradizione francescana ricorda l'evento delle stimmate di San Francesco d’Assisi, la 'giornata nazionale del silenzio'. Segnala adnkronos.com