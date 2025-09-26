Un risultato importante per la Biblioteca civica Luigi Majno vincitrice del bando Avviso unico cultura 2025 della Regione Lombardia con il progetto " Biblioteca diffusa " che realizza nuovi servizi e iniziative a sostegno della lettura e del libro nel segno dell’inclusione. Scrittura creativa, costruzione di albi illustrati, convegni sul benessere psico-fisico, welfare culturale, arte e lettura nei parchi con l’ApeMaga per i più piccoli e le loro famiglie, scoperta del territorio di Gallarate tra storia e gioco sono le proposte del progetto per promuovere il benessere di tutti i cittadini e di ogni età. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Arriva la biblioteca diffusa. Gallarate città che legge