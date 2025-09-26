Arriva la biblioteca diffusa Gallarate città che legge

Ilgiorno.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un risultato importante per la Biblioteca civica Luigi Majno vincitrice del bando Avviso unico cultura 2025 della Regione Lombardia con il progetto " Biblioteca diffusa " che realizza nuovi servizi e iniziative a sostegno della lettura e del libro nel segno dell’inclusione. Scrittura creativa, costruzione di albi illustrati, convegni sul benessere psico-fisico, welfare culturale, arte e lettura nei parchi con l’ApeMaga per i più piccoli e le loro famiglie, scoperta del territorio di Gallarate tra storia e gioco sono le proposte del progetto per promuovere il benessere di tutti i cittadini e di ogni età. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

arriva la biblioteca diffusa gallarate citt224 che legge

© Ilgiorno.it - Arriva la biblioteca diffusa. Gallarate città che legge

In questa notizia si parla di: arriva - biblioteca

Giovedì arriva la biblioteca itinerante

Il clima va in mostra a Vignacastrisi: arriva MAIA alla Biblioteca “Paiano”

Bovino cancella la memoria di Don Luigi Ricotti, revocata l'intitolazione della biblioteca: il caso arriva a Mattarella

La biblioteca di Gallarate va incontro alla città, con collaborazioni e tanti eventi - Grazie all’"Avviso Unico Cultura" 2025 di Regione Lombardia, la Biblioteca civica Majno stringe nuove partnership e rafforza le azioni della "Città che legge" ... Scrive varesenews.it

Cerca Video su questo argomento: Arriva Biblioteca Diffusa Gallarate