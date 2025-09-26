Arriva a Giugliano il Test Ride ufficiale delle nuove Aprilia RS457 e Tuono 457

Napolitoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Area 101 Napoli, in collaborazione con BKLF Academy, è lieta di annunciare l’attesissimo Test Ride ufficiale delle nuove Aprilia RS457 e Tuono 457, due modelli che uniscono tecnologia, prestazioni e design inconfondibile.Il Test Drive da BKLF AcademyL'imperdibile appuntamento si terrà sabato 4. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: arriva - giugliano

Colpo Giugliano, arriva Zammarini: esperienza e qualità per il centrocampo gialloblù

Giugliano, divorzio con Colavitto: sulla panchina dei tigrotti arriva Cudini - Dopo appena due giornate di campionato e una vittoria in Coppa Italia, il tecnico nativo di Pozzuoli – ma da tempo ... Lo riporta ilmattino.it

Giugliano, l'ultimo colpo per l'attacco: dal Benevento arriva Borello - Il Giugliano piazza un colpo di qualità per il reparto offensivo a poche ore dal debutto in Coppa Italia: è ufficiale, infatti, l’arrivo di Giuseppe Borello, attaccante classe 1999, prelevato a titolo ... ilmattino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Arriva Giugliano Test Ride