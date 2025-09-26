Arriva a Giugliano il Test Ride ufficiale delle nuove Aprilia RS457 e Tuono 457
Area 101 Napoli, in collaborazione con BKLF Academy, è lieta di annunciare l’attesissimo Test Ride ufficiale delle nuove Aprilia RS457 e Tuono 457, due modelli che uniscono tecnologia, prestazioni e design inconfondibile.Il Test Drive da BKLF AcademyL'imperdibile appuntamento si terrà sabato 4. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: arriva - giugliano
Colpo Giugliano, arriva Zammarini: esperienza e qualità per il centrocampo gialloblù
È una storia di violenze che si trascinano da chissà quanto tempo ma che sono venute alla luce soltanto l’altra mattina quando alla centrale operativa della compagnia di Giugliano arriva una telefonata in cui una donna chiede aiuto. - facebook.com Vai su Facebook
Giugliano, divorzio con Colavitto: sulla panchina dei tigrotti arriva Cudini - Dopo appena due giornate di campionato e una vittoria in Coppa Italia, il tecnico nativo di Pozzuoli – ma da tempo ... Lo riporta ilmattino.it
Giugliano, l'ultimo colpo per l'attacco: dal Benevento arriva Borello - Il Giugliano piazza un colpo di qualità per il reparto offensivo a poche ore dal debutto in Coppa Italia: è ufficiale, infatti, l’arrivo di Giuseppe Borello, attaccante classe 1999, prelevato a titolo ... ilmattino.it scrive