Arrestato barbiere a Casoria | droga nel retrobottega del negozio

I carabinieri hanno arrestato un 49enne di Casavatore: nel suo salone da barbiere di Casoria (Napoli) aveva 69 grammi di marijuana e materiale per il confezionamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: arrestato - barbiere

Chiede soldi ai clienti di un barbiere e rompe una vetrina con una mannaia, arrestato 59enne

Va dal barbiere, arrestato: "Non ho visto mia moglie"

Casoria, arrestato barbiere pusher: nel retrobottega vendeva la droga

Gli agenti delle Volanti della Questura di Milano hanno arrestato ieri un 33enne per tentato omicidio L’uomo avrebbe colpito più volte un barbiere 36enne con un grosso coltello e avrebbe provato poi a ripulire l’arma - facebook.com Vai su Facebook

Arrestato barbiere a Casoria: droga nel retrobottega del negozio - I carabinieri hanno arrestato un 49enne di Casavatore: nel suo salone da barbiere di Casoria (Napoli) aveva 69 grammi di marijuana e materiale per il confezionamento ... Lo riporta fanpage.it

Casoria, spaccia marijuana nel retrobottega: arrestato barbiere-pusher - Così nel negozio di un 49enne incensurato di Casavatore è scattato il blitz dei militari che, davanti a clienti attoniti, trovando 69 grammi di erba tra forbici e pennelli, hanno arrestato il barbiere ... rainews.it scrive