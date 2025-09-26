Arrestato barbiere a Casoria | droga nel retrobottega del negozio

I carabinieri hanno arrestato un 49enne di Casavatore: nel suo salone da barbiere di Casoria (Napoli) aveva 69 grammi di marijuana e materiale per il confezionamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Casoria, arrestato barbiere pusher: nel retrobottega vendeva la droga

arrestato barbiere casoria drogaArrestato barbiere a Casoria: droga nel retrobottega del negozio - I carabinieri hanno arrestato un 49enne di Casavatore: nel suo salone da barbiere di Casoria (Napoli) aveva 69 grammi di marijuana e materiale per il confezionamento ... Lo riporta fanpage.it

arrestato barbiere casoria drogaCasoria, spaccia marijuana nel retrobottega: arrestato barbiere-pusher - Così nel negozio di un 49enne incensurato di Casavatore è scattato il blitz dei militari che, davanti a clienti attoniti, trovando 69 grammi di erba tra forbici e pennelli, hanno arrestato il barbiere ... rainews.it scrive

