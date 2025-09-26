Arrestato 16enne per concorso in omicidio a Castel Volturno | avrebbe aiutato l’amico ad accoltellare la vittima

Puntomagazine.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giugno 2025, Castel Volturno: 16enne in custodia cautelare per concorso in omicidio. All’esito di un’attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, la Squadra Mobile di Caserta, in collaborazione con la Squadra Mobile di Napoli e il Commissariato di P.S. di Giugliano-Villaricca, ha eseguito l’ordinanza cautelare della custodia in Istituto Penale per Minorenni, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli nei confronti di un 16enne originario della provincia di Napoli, gravemente indiziato per i delitti di concorso in omicidio e porto in luogo pubblico di arma da taglio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: arrestato - 16enne

Colpisce con sassi e accoltella al torace un ragazzo per rapinarlo: arrestato 16enne

Rapina brutale a Cormano: 16enne arrestato per tentato omicidio

Sassi e coltellate per rapina a Cormano, arrestato un 16enne

arrestato 16enne concorso omicidioAccoltellato mortalmente al cuore: 16enne arrestato per concorso in omicidio - Accoltellato mortalmente al cuore: 16enne arrestato per concorso in omicidio OttoPagine La misura cautelare è stata emessa sulla scorta degli elementi probatori acquisiti in fase di indagine ... Lo riporta msn.com

arrestato 16enne concorso omicidioNicola Mirti ucciso in spiaggia a 18 anni, c’è un altro arresto: è un 16enne, concorso in omicidio - La Polizia ha arrestato un 16enne del Napoletano per l'omicidio di Nicola Mirti a Castel Volturno: avrebbe aggredito il 18enne e aiutato Salvatore Sannino ... Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Arrestato 16enne Concorso Omicidio