Arrestato 16enne per concorso in omicidio a Castel Volturno | avrebbe aiutato l’amico ad accoltellare la vittima

Giugno 2025, Castel Volturno: 16enne in custodia cautelare per concorso in omicidio. All’esito di un’attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, la Squadra Mobile di Caserta, in collaborazione con la Squadra Mobile di Napoli e il Commissariato di P.S. di Giugliano-Villaricca, ha eseguito l’ordinanza cautelare della custodia in Istituto Penale per Minorenni, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli nei confronti di un 16enne originario della provincia di Napoli, gravemente indiziato per i delitti di concorso in omicidio e porto in luogo pubblico di arma da taglio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

In questa notizia si parla di: arrestato - 16enne

Colpisce con sassi e accoltella al torace un ragazzo per rapinarlo: arrestato 16enne

Rapina brutale a Cormano: 16enne arrestato per tentato omicidio

Sassi e coltellate per rapina a Cormano, arrestato un 16enne

Tentò di uccidere un 16enne nel 2024 a Napoli, arrestato 22enne - X Vai su X

Il giovane cantante di Mirto Crosia minacciato e colpito con una pietra da un 16enne a Roma. L'ex vincitore del talent show è riuscito a chiedere aiuto ai carabinieri, che hanno poi arrestato l’aggressore durante un tentativo di estorsione. - facebook.com Vai su Facebook

Accoltellato mortalmente al cuore: 16enne arrestato per concorso in omicidio - Accoltellato mortalmente al cuore: 16enne arrestato per concorso in omicidio OttoPagine La misura cautelare è stata emessa sulla scorta degli elementi probatori acquisiti in fase di indagine ... Lo riporta msn.com

Nicola Mirti ucciso in spiaggia a 18 anni, c’è un altro arresto: è un 16enne, concorso in omicidio - La Polizia ha arrestato un 16enne del Napoletano per l'omicidio di Nicola Mirti a Castel Volturno: avrebbe aggredito il 18enne e aiutato Salvatore Sannino ... Da fanpage.it