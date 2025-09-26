arrestati nei paesi bassi due 17enni accusati di spionaggio per mosca

La polizia olandese ha arrestato due 17enni sospettati di aver svolto attività di spionaggio per conto dei servizi segreti russi. Lo riporta il quotidiano De Telegraaf. Le autorità affermano che i ragazzi avrebbero condotto missioni di hacking all’Aia, percorrendo un tragitto che passava davanti a Europol, Eurojust e all’ambasciata canadese con un “ wifi-sniffer “, ossia un dispositivo che mappa le reti o intercetta i dati. Secondo quanto riferito, i due giovani sono stati reclutati tramite Telegram da un hacker filorusso. Uno degli adolescenti fermati resterà in custodia cautelare per altri 14 giorni, mentre l’altro è agli arresti domiciliari con un braccialetto elettronico alla caviglia. 🔗 Leggi su Lettera43.it

