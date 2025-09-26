Arrampicata sportiva Placci ottavo nella lead ai Mondiali Fuori in semifinale Rogora e Schenk
Assegnati i titoli nella lead, maschile e femminile, ai Mondiali senior 2025 di arrampicata sportiva, in corso di svolgimento a Seul, in Corea del Sud: Giovanni Placci, unico azzurro a raggiungere l’ultimo atto, si classifica ottavo ed ultimo in finale, mentre escono in semifinale sia Filip Schenk, 18°, che Laura Rogora, nona e prima delle escluse tra le donne. Nell’atto conclusivo maschile la medaglia d’oro va al padrone di casa sudcoreano Lee Dohyun, che si impone con lo score di 43+, andando a precedere i nipponici Satone Yoshida, d’argento con 43+, e Taisei Homma, di bronzo a quota 42+. In finale chiude in ottava ed ultima posizione Giovanni Placci, che si ferma a 30+, mentre esce di scena in semifinale l’altro italiano Filip Schenk, 18° con 38+ sui 24 atleti in gara. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: arrampicata - sportiva
Arrampicata sportiva: Zurloni, Fossali, Randi e Colli avanzano nelle qualificazioni dello Speed a Cracovia
Arrampicata sportiva, i convocati dell’Italia in Coppa del Mondo a Chamonix
Arrampicata sportiva, il board in visita alla nuova sede di Torino
Le vie sportive sono l’espressione dell’arrampicata sportiva portata su più tiri in parete. Queste vie percorrono le zone più compatte della parete come placche e strapiombi, alla ricerca della linea ideale, della difficoltà elevata e del gesto atletico. ?Le par - facebook.com Vai su Facebook
Arrampicata sportiva, Placci ottavo nella lead ai Mondiali. Fuori in semifinale Rogora e Schenk - Assegnati i titoli nella lead, maschile e femminile, ai Mondiali senior 2025 di arrampicata sportiva, in corso di svolgimento a Seul, in Corea del Sud: ... Riporta oasport.it