Arrampicata Sportiva | l’Italia si aggrappa a Camilla Moroni nel boulder dei Mondiali 2025
I Mondiali 2025 di arrampicata sportiva vanno verso la loro conclusione. A Seoul, dopo le assegnazioni iridate fra speed e lead, sarà il momento del boulder che mette in palio i titoli femminili e maschili dopo le prove di qualificazione di qualche giorno fa. Boulder Femminile Sarà la prima prova in calendario. L’Italia fra i “blocchi” delle pareti coreane punta forte su Camilla Moroni: l’azzurra si è attestata al 7° posto in qualifica e in semifinale proverà a superare il taglio per entrare fra le migliori 8 del pianeta. In stagione ha messo a referto, in Coppa del Mondo, l’ottimo 3° posto a Curitiba in Brasile e il buon 4° posto di Innsbruck in Austria. 🔗 Leggi su Oasport.it
