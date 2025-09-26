Arne Slot | Infortunio Leoni? Starà fuori per un anno E su Chiesa

Alla vigilia della sfida in trasferta contro il Crystal Palace, l’allenatore del Liverpool ha espresso in conferenza stampa tutta la sua amarezza per il pesante infortunio di Giovanni Leoni: “Ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Rimarrà fuori almeno un anno". L'assenza del difensore italiano libera di fatto un posto nella lista Champions dei Reds pronto per essere riempito da Federico Chiesa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Arne Slot: "Infortunio Leoni? Starà fuori per un anno". E su Chiesa...

Arne Slot confirm Giovanni Leoni has a torn ACL and will be out "a year". Federico Chiesa will replace him in Liverpool's #UCL squad Arne Slot ha confermato che Leoni si è rotto il crociato e starà fuori "un anno". Chiesa prende il suo posto in lista #Ch

Ha deciso a modo suo la sfida fra Liverpool e Southampton, ma oltre a far impazzire di gioia i suoi tifosi Hugo Ekitike è riuscito a scatenare la furia di Arne Slot L'attaccante classe 2003, entrato al 46' al posto di Isak, dopo aver realizzato il gol del 2-1 all'85' h

