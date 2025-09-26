Arne Slot | Infortunio Leoni? Starà fuori per un anno E su Chiesa

Alla vigilia della sfida in trasferta contro il Crystal Palace, l’allenatore del Liverpool ha espresso in conferenza stampa tutta la sua amarezza per il pesante infortunio di Giovanni Leoni: “Ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Rimarrà fuori almeno un anno". L'assenza del difensore italiano libera di fatto un posto nella lista Champions dei Reds pronto per essere riempito da Federico Chiesa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

