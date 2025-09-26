Arnautovic Inter record incredibile in Europa League per l’ex nerazzurro! Il dato sul centravanti

Arnautovic Inter, il centravanti austriaco, oggi alla Stella Rossa, segna contro il Celtic e stabilisce un primato europeo unico. Dici Marko Arnautovic e subito viene in mente la parola longevità. L’ex attaccante dell’ Inter,, continua a sorprendere per la sua capacità di segnare gol importanti a dispetto degli anni. Quest’estate l’austriaco ha deciso di ripartire dalla Stella Rossa, accettando la sfida della Serbia e ritrovando continuità e fiducia, elementi fondamentali per un calciatore alla soglia dei 36 anni. Il gol segnato ieri sera in Europa League contro il Celtic, che ha fissato il punteggio sul definitivo 1-1, ha avuto un valore simbolico e storico. 🔗 Leggi su Internews24.com

