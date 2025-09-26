Armonia celeste al museo Diocesano l’opera inedita di Emiliano Alfonsi

Agrigentonotizie.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 2 ottobre alle 19 il museo Diocesano di Agrigento ospiterà la presentazione dell’opera ineditaArmonia celeste” di Emiliano Alfonsi. Dopo la mostra “Sinopie” del 2023, l’artista romano, spoletino di adozione, torna al Mudia con un progetto pensato per la città e destinato ad arricchire. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: armonia - celeste

armonia celeste museo diocesano“Armonia celeste” l’opera inedita di Emiliano Alfonsi al Museo Diocesano di Agrigento - L’arte contemporanea il 2 ottobre alle 19, nelle sale del Museo Diocesano di Agrigento con l’opera “Armonia Celeste” di Emiliano Alfonsi. Scrive grandangoloagrigento.it

