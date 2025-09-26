Armato di fucile rapina una gioielleria e spara a un carabiniere | fermato al centro commerciale

Scene da film questa mattina al centro commerciale Ipercoop di Molfetta, dove un uomo armato di fucile automatico è entrato indisturbato all'interno della struttura, dirigendosi in modo sicuro verso la gioielleria. Non ha trovato alcuna opposizione da parte dei commessi, che l'hanno lasciato agire impauriti da quell'arma che brandiva con sicurezza. Sul volto indossava una maschera di gomma e l'azione è stata piuttosto lunga, anche perché è riuscito a uscire a piedi, trascinando i sacchi e senza alcuna auto che lo aspettava all'esterno, fino ai parcheggi del centro commerciale. È qui che la sua fuga, se può essere definita così, è stata fermata da un carabiniere in congedo che, capendo la situazione gli si è avvicinato per convincerlo a desistere dalla sua azione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Armato di fucile rapina una gioielleria e spara a un carabiniere: fermato al centro commerciale

In questa notizia si parla di: armato - fucile

