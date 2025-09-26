arezzo il presidente della regione alle celebrazioni per i 100 anni del palazzo della provincia

Arezzo, 26 settembre 2025 – Arezzo, presidente Regione a celebrazioni per i 100 anni del Palazzo della Provincia Si sono svolte ieri le celebrazioni per i 100 anni del Palazzo della Provincia di Arezzo, con un evento speciale nella Sala dei Grandi, durante il quale sono state ricordate le opere di Adolfo De Carolis e la sua decorazione del palazzo con l'affresco dei “Grandi Aretini”, portata a termine nel 1924. Alla cerimonia, insieme al presidente della Provincia di Arezzo, ha partecipato anche il presidente della Regione Toscana, che nell'evidenziare la grande importanza storica e artistica dell'evento ha anche sottolineato il valore del Palazzo come parte della storia di Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

