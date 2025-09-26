Arezzo il presidente della Regione alle celebrazioni per i 100 anni del Palazzo della Provincia

Lanazione.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 26 settembre 2025 –  Arezzo, presidente Regione a celebrazioni per i 100 anni del Palazzo della Provincia Si sono svolte ieri le celebrazioni per i 100 anni del Palazzo della Provincia di Arezzo, con un evento speciale nella Sala dei Grandi, durante il quale sono state ricordate le opere di Adolfo De Carolis e la sua decorazione del palazzo con l'affresco dei “Grandi Aretini”, portata a termine nel 1924. Alla cerimonia, insieme al presidente della Provincia di Arezzo, ha partecipato anche il presidente della Regione Toscana, che nell'evidenziare la grande importanza storica e artistica dell'evento ha anche sottolineato il valore del Palazzo come parte della storia di Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

arezzo il presidente della regione alle celebrazioni per i 100 anni del palazzo della provincia

© Lanazione.it - Arezzo, il presidente della Regione alle celebrazioni per i 100 anni del Palazzo della Provincia

In questa notizia si parla di: arezzo - presidente

Croce Rossa italiana, il presidente Valastro in visita ad Arezzo

L’Aci Arezzo esprime soddisfazione per l’elezione di Geronimo La Russa a presidente Aci

Arezzo, si corre verso la nuova stagione: partitelle, affondi e… la presidente in tribuna!

AREZZO, PRESIDENTE REGIONE A CELEBRAZIONI PER I 100 ANNI DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA - Si sono svolte oggi le celebrazioni per i 100 anni del Palazzo della Provincia di Arezzo, con un evento speciale nella Sala dei Grandi, durante il quale sono state ricordate le opere di ... Come scrive 9colonne.it

Due cataloghi per raccontare l’anno vasariano ad Arezzo, la presentazione nel giorno della chiusura ufficiale delle celebrazioni - Arezzo, 26 giugno 2025 – Convergono in due cataloghi tutte le iniziative promosse da Comune di Arezzo, Fondazione CR Firenze e Provincia di Arezzo con Fondazione Guido D’Arezzo - Lo riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Arezzo Presidente Regione Celebrazioni