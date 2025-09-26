Arezzo il presidente della Regione alle celebrazioni per i 100 anni del Palazzo della Provincia
Arezzo, 26 settembre 2025 – Arezzo, presidente Regione a celebrazioni per i 100 anni del Palazzo della Provincia Si sono svolte ieri le celebrazioni per i 100 anni del Palazzo della Provincia di Arezzo, con un evento speciale nella Sala dei Grandi, durante il quale sono state ricordate le opere di Adolfo De Carolis e la sua decorazione del palazzo con l'affresco dei “Grandi Aretini”, portata a termine nel 1924. Alla cerimonia, insieme al presidente della Provincia di Arezzo, ha partecipato anche il presidente della Regione Toscana, che nell'evidenziare la grande importanza storica e artistica dell'evento ha anche sottolineato il valore del Palazzo come parte della storia di Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: arezzo - presidente
Croce Rossa italiana, il presidente Valastro in visita ad Arezzo
L’Aci Arezzo esprime soddisfazione per l’elezione di Geronimo La Russa a presidente Aci
Arezzo, si corre verso la nuova stagione: partitelle, affondi e… la presidente in tribuna!
Questa settimana il Presidente del @Rotary Arezzo ha fatto tappa a Taipei, incontrando il sindaco Chiang Wan-an in vista della Convention del Rotary International 2026. #Rotary26 Durante la visita è stato accolto calorosamente dai soci del #Rotary e dai me - X Vai su X
È stato conferito a Sara Rapini, presidente dell’associazione Ragazzi Speciali Onlus, il riconoscimento “Dalle donne, la forza delle donne”, promosso dalla Conferenza delle Donne della provincia di Arezzo. Il premio, alla sua prima edizione, valorizza l’impeg - facebook.com Vai su Facebook
AREZZO, PRESIDENTE REGIONE A CELEBRAZIONI PER I 100 ANNI DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA - Si sono svolte oggi le celebrazioni per i 100 anni del Palazzo della Provincia di Arezzo, con un evento speciale nella Sala dei Grandi, durante il quale sono state ricordate le opere di ... Come scrive 9colonne.it
Due cataloghi per raccontare l’anno vasariano ad Arezzo, la presentazione nel giorno della chiusura ufficiale delle celebrazioni - Arezzo, 26 giugno 2025 – Convergono in due cataloghi tutte le iniziative promosse da Comune di Arezzo, Fondazione CR Firenze e Provincia di Arezzo con Fondazione Guido D’Arezzo - Lo riporta lanazione.it