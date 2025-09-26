Arezzo-Carpi | Sabato alle 17.30 una sfida da batticuore!
Dopo il pirotecnico 3-3 di Castel del Piano contro la Pianese, con le magie balistiche di Tavernelli, Pattarello e Chierico, l’Arezzo torna al Comunale per affrontare il Carpi in una partita che si preannuncia vietata ai deboli di cuore. Gli ospiti arrivano dalla sconfitta interna contro il Ravenna, ma guai a sottovalutarli: solo una settimana prima avevano espugnato Sambenefetti con autorità. Sarà dunque battaglia vera. Buone notizie dall’infermeria: possibile il rientro di Renzi sulla corsia destra e di Mawuli a centrocampo, pronti a dare equilibrio e sostanza. Probabile la conferma tra i pali di Trombini e il ritorno di Gilli dal primo minuto. 🔗 Leggi su Lortica.it
In questa notizia si parla di: arezzo - carpi
Arezzo, Bucchi punta sul turnover. Tris con Guidonia, Pianese e Carpi
Dal Caffè Via Veneto su Sport a Km 0 L' anticipazioni su Arezzo-Carpi: Giorgio Ciofini e l'Analisi LIVE dalla Corsa alla Prima Fuga in Classifica degli amaranto, su Sport a Km 0 - facebook.com Vai su Facebook
vs | | info biglietteria e accrediti stampa per assistere alla trasferta in Toscana. Stadio Comunale "` " ? Sabato , ore 17:30 ?https://carpicalcio.it/comunicati/arezzo-ac-carpi-biglietteria-2/ - X Vai su X
Arezzo, una scalata senza respiro. Da Carpi parte l’assalto alla vetta - Tre vittorie nelle ultime quattro partite, il ritorno al successo in casa, 22 punti in classifica in coabitazione con Entella, Ternana e Torres. Da lanazione.it
Carpi-Arezzo 2-1, finisce la serie positiva in trasferta - Carpi (Modena), 30 ottobre 2024 – Un Arezzo sbiadito cade a Carpi, interrompe la striscia positiva in trasferta che durava da quasi due mesi e frena la sua rincorsa al vertice. Riporta lanazione.it