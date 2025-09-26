Dopo il pirotecnico 3-3 di Castel del Piano contro la Pianese, con le magie balistiche di Tavernelli, Pattarello e Chierico, l’Arezzo torna al Comunale per affrontare il Carpi in una partita che si preannuncia vietata ai deboli di cuore. Gli ospiti arrivano dalla sconfitta interna contro il Ravenna, ma guai a sottovalutarli: solo una settimana prima avevano espugnato Sambenefetti con autorità. Sarà dunque battaglia vera. Buone notizie dall’infermeria: possibile il rientro di Renzi sulla corsia destra e di Mawuli a centrocampo, pronti a dare equilibrio e sostanza. Probabile la conferma tra i pali di Trombini e il ritorno di Gilli dal primo minuto. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo-Carpi: Sabato alle 17.30 una sfida da batticuore!