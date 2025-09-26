Aree verdi a Fiorenzuola torna il tour dei parchi e dei giardini

Domenica 28 settembre, dalle ore 15,15, si svolgerà la quinta edizione del "tour dei parchi e dei giardini" di Fiorenzuola, organizzato dall’Amministrazione comunale e, in particolare, dal Consigliere delegato a parchi e giardini, Umberto Bergamaschi.Come negli anni scorsi, il tour è aperto a. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: aree - verdi

Maltempo a Milano, allerta arancione. Comune: “Abbandonare aree verdi e zone alberate”

Attenzione su aree verdi, zone commerciali e punti di aggregazione: dopo Ca'Ossi anche a Bussecchio sono arrivati i vigili di quartiere

A Novara torna "Parchi sicuri", ad agosto al via i controlli nelle aree verdi della città

Parco Urbano di Piazza d’Armi: via libera della Giunta al progetto di riqualificazione con Auditorium e nuove aree verdi Piazza d’Armi si conferma fulcro del piano di rigenerazione urbana dell’Amministrazione comunale. L’obiettivo è valorizzare un’area strate - facebook.com Vai su Facebook

Aree verdi in città: perché sono importanti e che vantaggi offrono - https://infobuildenergia.it/approfondimenti/aree-verdi-in-citta-importanti-vantaggi/… - X Vai su X

Aree verdi, a Fiorenzuola torna il "tour dei parchi e dei giardini" - Domenica 28 settembre, dalle ore 15,15, si svolgerà la quinta edizione del "tour dei parchi e dei giardini" di Fiorenzuola, organizzato dall’Amministrazione comunale e, in particolare, dal Consigliere ... Riporta ilpiacenza.it

Torna domenica a Fiorenzuola il “tour dei parchi e dei giardini” - Domenica 28 settembre, dalle 15 e 15, si svolgerà la quinta edizione del “tour dei parchi e dei giardini” di Fiorenzuola d’Arda, organizzato ... Come scrive piacenzasera.it