Aree verdi a Fiorenzuola torna il tour dei parchi e dei giardini

Ilpiacenza.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 28 settembre, dalle ore 15,15, si svolgerà la quinta edizione del "tour dei parchi e dei giardini" di Fiorenzuola, organizzato dall’Amministrazione comunale e, in particolare, dal Consigliere delegato a parchi e giardini, Umberto Bergamaschi.Come negli anni scorsi, il tour è aperto a. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: aree - verdi

Maltempo a Milano, allerta arancione. Comune: “Abbandonare aree verdi e zone alberate”

Attenzione su aree verdi, zone commerciali e punti di aggregazione: dopo Ca'Ossi anche a Bussecchio sono arrivati i vigili di quartiere

A Novara torna "Parchi sicuri", ad agosto al via i controlli nelle aree verdi della città

aree verdi fiorenzuola tornaAree verdi, a Fiorenzuola torna il "tour dei parchi e dei giardini" - Domenica 28 settembre, dalle ore 15,15, si svolgerà la quinta edizione del "tour dei parchi e dei giardini" di Fiorenzuola, organizzato dall’Amministrazione comunale e, in particolare, dal Consigliere ... Riporta ilpiacenza.it

Torna domenica a Fiorenzuola il “tour dei parchi e dei giardini” - Domenica 28 settembre, dalle 15 e 15, si svolgerà la quinta edizione del “tour dei parchi e dei giardini” di Fiorenzuola d’Arda, organizzato ... Come scrive piacenzasera.it

Cerca Video su questo argomento: Aree Verdi Fiorenzuola Torna